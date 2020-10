Chiara Ferragni, il momento in cui la famiglia ha saputo della gravidanza. «Li abbiamo sorpresi con un TikTok»

Chiara Ferragni è incinta. E questo si sa dall'altro ieri. L'annuncio ufficiale è arrivato con una bella foto del piccolo Leone, che mostra un'ecografia agli oltre 21 milioni di follower della mamma. Ma quand'è che la famiglia Ferragnez ha ricevuto il lieto annuncio? A fine luglio, in un momento ovviamente immortalato e condiviso sui social. Fedez e Chiara Ferragni, infatti, nel corso della loro vacanza in Sardegna, hanno chiesto ad amici e parenti di fare un TikTok insieme. Al termine del countdown, però, non è partito un balletto, bensì l'annuncio di Fedez che ha lasciato tutti di stucco: «Chiara è incinta!».

LEGGI ANCHE Chiara Ferragni incinta, Leone mostra l'ecografia su Instagram. Fedez scherza: «Io non sapevo nulla»

La gioia della famiglia è incontenibile, fra risate e lacrime di commozione. «Lo sapevo!» esclama la sorella Valentina, che insieme a mamma Marina abbraccia Chiara. Nella didascalia del post pubblicato su Instagram, la Ferragni scrive: «Quando abbiamo detto alla nostra famiglia che ero incinta: in Sardegna, a fine luglio, abbiamo detto loro che dovevamo fare un TikTok tutti insieme e loro dovevano seguire le nostre mosse, ma dopo il conto alla rovescia li abbiamo sorpresi con la notizia».



Ultimo aggiornamento: 20:22

© RIPRODUZIONE RISERVATA