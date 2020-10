Chiara Ferragni incinta e sui social fan in delirio: «Siamo tutti incinti»

La notizia circolava già da alcune settimane. Qualche rotondità sospetta e indumenti più larghi del solito avevano scatenato la curiosità di milioni di follower, e il gossip si faceva sempre più insistente man mano che passavano i giorni. Oggi l'annuncio che i fan aspettavano: Chiara Ferragni è incinta. E sui social è subito pioggia di auguri, cuoricini e arcobaleni. Insomma se Chiara Ferragni è incinta lo è un po' tutto il popolo del web. “Chiara incinta: felice per lei come se fosse una mia cara amica”, “Sto piangendo come se si trattasse del mio bambino”, “Siamo tutti incinti”: sono solo alcuni dei commenti che hanno invaso i social network, dopo che i Ferragnez hanno annunciato la gravidanza con un tenero scatto del primogenito Leone che mostra l’ecografia del bimbo in arrivo.

Chiara Ferragni e Fedez aspettano il secondo figlio

E c'è poi chi li paragona a un'altra famiglia famosa e numerosa dello spettacolo . “Da giovane adoravo Albano e Romina ora ammiro la favola d'amore di Chiara e Fedez”. “Se e femmina sarà bellissima come la mamma” è convinta Viola. C'è chi si lancia nel pronosticare il sesso del o della nascitura e chi da' consigli per la scelta del nome. Insomma una notizia che ha messo d'accordo tutti e per una volta gli haters hanno preferito tacere.

Ultimo aggiornamento: 15:25

© RIPRODUZIONE RISERVATA