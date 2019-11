Chiara Ferragni rispolvera la foto in topless: «Qualcosa per gli haters...»

Chiara Ferragni ancora una volta contro gli haters su Instagram. La influencer e moglie di Fedez, infatti, ha pubblicato una foto scattata qualche tempo fa, in cui appariva in topless. Le due foto sono state scattate nello stesso momento, a cambiare, in modo quasi impercettibile, è solamente la postura.

Anche in questa foto, Chiara Ferragni compare di schiena e seminuda. La foto precedente era stata pubblicata nello scorso mese di agosto e la influencer aveva 'anticipato' il leit-motiv delle critiche: «Non puoi fare queste cose, sei una madre».

Tra odio e invidia, Chiara Ferragni anche questa volta ha voluto giocare d'anticipo rispetto alle probabili critiche dei follower su Instagram. E come didascalia alla foto, infatti, la influencer sceglie una vera e propria dedica: «Qualcosa per gli haters...».

