Chiara Ferragni e la foto con la pizza, il dettaglio scatena la bufera: «È tutta una finta»

Martedì 18 Settembre 2018, 17:22 - Ultimo aggiornamento: 18-09-2018 17:43

Chiara Ferragni e il "mistero" della pizza. L'influencer ha postato su Instagram una foto in compagnia della sorella Valentina, in cui tutte e due hanno in mano una fetta di succulenta pizza: peccato che quella davanti a loro sia intera.LEGGI ANCHE Fedez: «Il mio rapporto con J-Ax e Rovazzi?»: il rapper gela Maurizio Costanzo Dettaglio che non è sfuggito ai follower, dando vita a una pioggia di prese in giro. «Se devi far finta di mangiare una pizza almeno fallo bene», scrive qualcuno, mentre qualcun altro scherza sull'utopia di avere una pizza "che non finisce mai".Qualche follower tenta di spiegare il mistero: «Evidentemente la pizza intera in foto viene meglio di quella tagliata». Ma la spiegazione non basta agli haters: «Una foto falsa per apparire normale».