Chiara Ferragni, Leone indemoniato conquista il web. Fedez: «Un angioletto»

Leone, il figlio di Fedez e Chiara Ferragni, sempre più star del web. Stavolta il bimbo ha strappato un sorriso al popolo dei social grazie a un video pubblicato da papà Fedez, in cui il giovane rampollo di casa Ferragni sembra letteralmente indemoniato. «Quando è concentrato su qualcosa e qualcuno prova a sfiorarlo... Un angioletto», scrive ironicamente il rapper su Instagram.

Nel video qualcuno accarezza i capelli del piccolo Leone, che però sembra non gradire: il bimbo reagisce con una serie di smorfie tutte da ridere, che hanno fatto il pieno di like e commenti sui social. Ma il commento più esilarante, probabilmente, è quello dello stesso Fedez che esclama in sottofondo: «È Charles Manson!».

Ultimo aggiornamento: 11:23

