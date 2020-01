Chiara Ferragni, la foto a Dubai con le sorelle. Ma Francesca ruba la scena. I fan: «Guardala...». L'influencer più famosa del mondo si trova in vacanza a Dubai con la famiglia e ha appena postato uno scatto in costume in compagnia delle sorelle Valentina e Francesca.

L'attenzione dei follower è catturata dalla sorella castana. I commenti dei fan non si fanno attendere: «Francesca è la più bella». E ancora: «Guarda Francesca che sventola, è la mia preferita».

Insomma, la sorella dentista conquista i fan. Neanche a dirlo, la foto delle tre sorelle Ferragni fa il giro del web.

Ultimo aggiornamento: 3 Gennaio, 08:11

