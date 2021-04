Chiara Ferragni, la prima passeggiata insieme di Leone e Vittoria. Un gesto del bimbo spiazza tutti: «Ma che fa?». Oggi, l'imprenditrice digitale ha condiviso alcune tenere foto dei figlioletti che hanno fatto subito il giro del web. Nella gallery, Leone e Vittoria sono a spasso per Milano e per la prima volta vanno al parco insieme.

Chiara Ferragni condivide foto e video della prima uscita. Nelle immagini, Leone spinge la carrozzina e accudisce in modo amorevole la sorellina. Immediati i commenti sorpresi dei fan: «Ma allora non è più geloso! Guarda come se ne prende cura». E ancora: «Che tenerezza, Leone che spinge la carrozzina e si occupa di Vittoria. La proteggerà per tutta la vita».

Il quadretto familiare scioglie il cuore dei fan, che si complimentano con mamma Chiara e papà Fedez: «Lo avete educato bene, siete una bellissima famiglia». C'è anche chi nota un piccolo tenero dettaglio: «Nella carrozzina, Vittoria fa con le dita lo stesso gesto di Leone». Boom di like per i fratellini Ferragnez.