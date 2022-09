Chiara Ferragni, il look non convince. I fan la criticano sui social: «Ma stai andando a raccogliere funghi?»

Chiara Ferragni, look bocciato dai fan. La Milano Fashion Week è ufficialmente cominciata e la protagonista indiscussa delle sfilate non poteva che essere la regina delle influencer, nonché imprenditrice digitale Chiara Ferragni. Alla più grande manifestazione di moda in Italia sicuramente non mancano i look che fanno discutere, quest'anno è toccato alla Ferragni, che ha indossato un outfit decisamente estremo per lo show di Fendi che è finito nel mirino dei follower sui social.

A Chiara non si può dire mai di no. È risaputo che la regina delle influencer trasforma tutto quello che indossa in oro, ma questa volta gli utenti dei social non hanno apprezzato il look della Ferragni e di certo non si sono limitati nei commenti...

Cosa ha indossato

I look audaci e sopra le righe sono un must per la settimana della moda meneghina, che per le influencer rappresenta la massima espressione del loro lavoro. Soprattutto per chi la moda la vive tutti i giorni, come Chiara Ferragni.

La moglie di Fedez per la sfilata ha indossato un lungo abito nero di paillettes con maxi spacco, scollatura profonda e minibag abbinata. Fin qui tutto bene.. peccato che i fan hanno considerato eccessivo o fuori contesto completare l'abito con un gilet sportivo con tasche da pescatore applicate in lana morbida.

E non è finita qui, perché l'imprenditrice digitale ha completato il look con un paio di stivali in pelle rosso fuoco, alti fino alla coscia.

I commenti

La Ferragni, come sempre, prima di ogni avvenimento ha mostrato il suo outfit sui social e in pochi minuti sono arrivate le reazioni da parte degli utenti. I fan sono così affezionati a Chiara Ferragni che nonostante non abbiano apprezzato l'abito nel suo complesso, hanno voluto mostrare il loro disappunto con frasi ironiche e piuttosto simpatiche: «Chiara io ti voglio bene, ma cos'è questa cosa che stai indossando?», ha scritto un utente. Poi un altro: «Ma stai andando a funghi? Questa sembro io quando mi vesto al buio». Commenti esilaranti che hanno sicuramente strappato qualche risata all'influencer che resta indiscutibilmente la più amata dei social.