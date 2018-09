Chiara Ferragni a New York, Fedez casalingo dà la pappa a Leone: «Lei la settimana della moda, noi la settimana della mela»

Sabato 8 Settembre 2018, 13:47 - Ultimo aggiornamento: 08-09-2018 15:26

© RIPRODUZIONE RISERVATA

A pochi giorni dal matrimonio da favola, la coppia più patinata dei social si separa per la prima volta. Chiara Ferragni infatti è volata a New York per le sfilate, lasciando Fedez a casa alle prese con il piccolo Leone. E tra pappe e svezzamento il rapper commenta: «La mamma alla settimana della moda, noi alla settimana della mela».Fedez documenta i suoi giorni da "mammo" nelle stories di Instagram . Fa assaggiare la mela al piccolo Leo e per sé prepara «una cena triste». Mentre lava la verdura, inquadra il bimbo che lo aspetta sul seggiolone. «Party hard amore, noi della gang abbiamo anche il ferro da stiro», esclama inquadrando l'elettrodomestico pronto sulla tavola per essere usato.Leone ormai è una star dei social, i fan impazziscono per le sue espressioni buffe. L'ultima foto con papà Fedez (casalingo) sfiora il milione e mezzo di like.