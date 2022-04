Chiara Ferragni e Fedez, annuncio Instagram: «Doveva essere una bella giornata ma...». Cosa è successo

Domenica poco rilassante in casa Ferragnez. «Doveva essere una giornata tranquilla, di riposo, dovevamo preparare le cose per i prossimi viaggi ma....» dice Chiara Ferragnez inuna story Instagram, comunicando ai follower quanto accaduto. «I bimbi erano dai nonni, ma anche la nonna e il nonno si sono ammalati del nostro stesso virus, che non è covid» precisa l'imprenditrice digitale.

«Io sono stata molto peggio - prosegue sui social - con questo virus che col covid». E conclude: «Quindi siamo andati a prendere i bambini e ora son qua..» come mostra lo scatto postato dalla stessa Chiara con tutta la famiglia in ascensore, di ritorno a casa.