L’omicidio di Dario Scherillo, vittima innocente della faida di Scampia del 2004, è un caso archiviato. Non sono bastati quindici anni di indagini per raccogliere elementi sufficienti...

Un viaggio in autostrada a bordo di un Doblò. Non certo comodo ma non per l'auto bensì per il passeggero: un asino. Un viaggio particolare immortalato dagli autori del video e...