Chiara Ferragni, body trasparente e décolleté in vista, ma ai fan non sfugge un particolare...

Giovedì 6 Settembre 2018, 18:28 - Ultimo aggiornamento: 06-09-2018 20:34

Chiara Ferragni, il tampax extralarge e lo scivolone social con Fedez: «Lo uso per...». Insomma, Chiara Ferragni, spente le luci sul matrimonio dell'anno, torna a stregare i suoi fan con un look mozzafiato. Allo show Intimissimi, l'influencer più famosa del mondo si è presentata con un body nude look che non lascia spazio all'immaginazione. Il sexy décolleté è in bella vista, coperto - si fa per dire - solo da due ricami. Ma ai fan non sarebbe sfuggito un particolare.Alcuni follower hanno commentato: «Chiara Ferragni dimostra a tutti di essere come tutte noi, mostrandoci anche lei una t*** più grande e una più piccola, è umana». E ancora: «Hai le t*** di grandezza diversa».La neomoglie di Fedez questa volta non avrebbe risposto alle provocazioni, dopo le polemiche di ieri sulla sua taglia di décolleté. I fan intanto continuano a supportarla e la foto sfiora il milione di like.