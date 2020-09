Chiara Ferragni a Palazzo Barberini: «Si scateneranno polemiche?»

«Si scateneranno polemiche? Lei è Chiara Ferragni e ha scelto di visitare Palazzo Barberini per scoprire uno dei più importanti musei romani. E voi quando verrete a scoprire le nostre meraviglie?». Le foto di Chiara Ferragni, con tanto di messaggio ai follower, sono state pubblicate proprio dalla pagina Facebook del museo romano. "Barberini Corsini Gallerie Nazionali" anticipa anche i social della nota influencer svelando la visita tra le sale prestigiose di una delle location più importanti di Roma. Immediata la reazione degli utenti, stupiti per "l'improvvisata": «La sua visita porterà sicuramente nuovi visitatori alle Gallerie. Mi pare un fatto molto positivo»; «Bravissimi. (Polemiche a zero; applauso al coraggio)»; «Perché mai polemiche? La signora Ferragni è un privato cittadino che ha tutto il diritto di visitare, come chiunque, uno dei musei più importanti di Roma e d'Italia... è sufficiente dare a ciò il non risalto che merita, tutto qui!».

Ultimo aggiornamento: 13:09

