Chiara Ferragni ha creato il suo primo pandoro (rosa): cosa c'è dentro e quanto costa

Chiara Ferragni ha deciso di deliziare i propri fan con un nuova idea glamour: un pandoro realizzato da lei stessa in collaborazione con Balocco.

Prima ancora che la notizia diventasse ufficiale, il prodotto - già disponibile sugli scaffali di alcuni supermercati italiani - è diventato virale su TikTok grazie all'utente "@giady", che sul proprio profilo ha postato un video del dolce tipico natalizio by Chiara Ferragni, ricevendo in breve tempo migliaia di like e altrettanti commenti.

Il progetto benefico

Il primo pandoro brandizzato Chiara Ferragni è stato realizzato a scopo benefico proprio come era già accaduto per le uova di cioccolato: nell'etichetta apposta sulla confezione c'è scritto che il ricavato delle vendite sarà devoluto all’Ospedale Regina Margherita di Torino, con riferimento al reparto che ha in cura i bambini affetti da Osteosarcoma e Sarcoma di Ewing. L'informazione è riportata anche sul sito ufficiale di Balocco dove è possibile approfondire i dettagli dell'iniziativa.

La specialità del pandoro

Ma il pandoro della Ferragni non è un dolce natalizio normale, ha un ingrediente unico pensato per rendere le feste di Natale 2022 ancora più glamour.

Confezione di cartone tutta rosa, fiocco rosso in raso con stelle e Eye Logo da conservare come un cimelio: ecco la proposta dell'imprenditrice digitale che, dopo aver conquistato il palato dei suoi follower con le uova di cioccolato, è pronta a debuttare sulla tavola di Natale e Capodanno con il pandoro dallo spolvero rosa, magia resa possibile dalla presenza di zucchero a velo colorato.

A rendere ancora più desiderabile il pandoro #pinkchristmas - questo il nome-hashtag pensato per il prodotto - gli speciali stencil in carta con l'occhio cartoon - il celebre logo di Chiara Ferragni Brand - inclusi nella confezione, da apporre in cima al dolce per rendere ancora più scenografico l'effetto finale.

Ideato per diventare il soggetto perfetto per i contenuti social di Natale, il pandoro pesa settecentocinquanta grammi e costa 8,99€.



Non resta che attendere l'arrivo delle feste e i contenuti promozionali a tema realizzati dal brand Balocco e dall'imprenditrice, in questi giorni all'estero per una vacanza con gli amici.