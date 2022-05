Chiara Ferragni e Fedez, weekend da sogno a Portofino: il look stile Eva Kant fa impazzire i fan

Chiara Ferragni (con Fedez) sbarca a Portofino e sfoggia un look super sexy con un tubino che sarebbe piaciuto molto a Eva Kant. Il vestito nero, aderente e con una profonda scollatura che lascia la schiena nuda e mette in mostra uno dei tatuaggi "Luce" che ha sul costato, sta facendo impazzire i fan della influencer che grazie agli scatti postati su Instagram possono condividere inoltre alcuni angoli dell’albergo che ospita i Ferragnez per un romantico weekend sulla riviera ligure.

Un’icona della moda con un’icona del made in Italy. Chiara si lascia fotografare tra le ortensie le bouganville del giardino, ma anche sotto il portico dove sullo sfondo spunta una Vespa bianca. Un dettaglio che non è sfuggito ai follower nonostante l’attenzione sia senza dubbio catalizzata dalla silhouette mozzafiato della Ferragni. Un look impreziosito dalla borsetta a tracolla di Hermes e sdrammatizzato dalle sneakers bianche. Per i fan anche questa volta Chiara ha fatto centro. I commenti sono un tripudio di cuori, fiamme e complimenti.