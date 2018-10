Chiara Ferragni e il post che spiazza i fan: «Ho le te*** piccole, ma...»

Sabato 13 Ottobre 2018, 13:30 - Ultimo aggiornamento: 13-10-2018 14:17

© RIPRODUZIONE RISERVATA

spiazza i fan con un post. L'influencer più famosa del mondo continua a far parlare di sé e questa volta lo fa parlando di un argomento che la riguarda molto da vicino,. Chiara Ferragni è stata più volte presa di mira per le sue forme, considerate dagli haters, extrasmall. E questa volta avrebbe deciso di rispondere loro con una foto ad hoc.Nello scatto Chiara Ferragni si trova al tavolo di un fast food, davanti a lei un vassoio con cinque hamburger e un porzione di patatine. Ma è la didascalia ad attirare l'attenzione dei follower: «, ma ho anche cinque grandi hambuger, così ragazzi potete focalizzarvi su qualcos'altro ed essere più creativi nei commenti».Insomma, la frecciatina agli haters deiè servita. Il post diventa virale e in poche ore supera i 300mila like.