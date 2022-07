Chiara Ferragni e Fedez, lei rivela la prima volta: a Saint Tropez sul campo da tennis

La Queen delle influencer, Chiara Ferragni, sbarca a Saint Tropez ed è una ... prima volta. Ad annunciarlo su Instagram è proprio l'imprenditrice digitale che, ancora un volta, si mostra in tutta la sua bellezza in un bikini total black rivestito da brillantini argentati. L'occasione? L'evento esclusivo di presentazione del Tennis Club del brand Miu Miu, e certamente la Ferragni non poteva che essere tra le protagoniste.

CHIARA FERRAGNI TENNISTA A SAINT TROPEZ

Questa volta però, a far parlare i social, non è stato lo stile indiscutibile di Chiara, bensì la sua performance da tennista. Sembra proprio che la bella Ferragni non abbia mai preso lezioni, tantomeno la sua amica Veronica Ferraro, con cui condivide un simpatico match su Instagram. In completo da tradizionale player, gonna e t-shirt bianca, Chiara appare sempre al Top, la versione tennista convince, ma solo fuori dal campo.

Alle prese col tennis la Ferragni mette in luce le sue scarse doti sportive, lei stessa la prende a ridere e si diverte a mettere in scena un'immagine di sé rara da vedere in giro.

All'evento Miu Miu, presenti anche Rina Lipa, sorella della celebre pop star Dua, la stilista danese Emili Sindlev e l'attrice Laura Haddock, immortalate proprio nell'ultimo post di Chiara.

Insomma, il consiglio è quello di mettere da parte la racchetta o di prendere in considerazione l'idea di frequentare seriamente una scuola di tennis...