Sanremo 2020, Chiara Ferragni conduttrice con Amadeus: l'indiscrezione fa impazzire i fan

Lunedì 23 Settembre 2019, 21:00 - Ultimo aggiornamento: 23-09-2019 21:17

La co-conduttrice di, al fianco di, potrebbe essere. Un'ipotesi, questa decisamente sorprendente, che però sta facendo impazzire i fan della fashion blogger e influencer. Al momento, però, si tratta solo di un'indiscrezione e non c'è nulla di certo.Per delle conferme ufficiali occorre aspettare ancora un po' di tempo. Per adesso, nelle ultime ore si è diffusa con insistenza la voce di presunte trattative tra la Rai, gli organizzatori del Festival e l'entourage di. La moglie di Fedez potrebbe quindi debuttare in una insolita veste, accanto al nuovo conduttore di, Amadeus, e dimostrare così di cavarsela praticamente in tutti i campi.Il docu-film sulla sua vita, Chiara Ferragni Unposted, dopo essere stato presentato a Venezia è diventato subito un grandissimo successo nelle sale di tutta Italia. Ora, però, per la influencer cremonese potrebbe arrivare una nuova, incredibile avventura: quella del Teatro Ariston. Per sapere sesarà davvero al fianco di Amadeus a, però, occorre aspettare ancora un po'. Al momento, la influencer è volata a Parigi per partecipare alla Fashion Week e sarà protagonista in tv, ma negli Stati Uniti, dove siederà nella giuria di un programma di moda accanto alla top model Heidi Klum.