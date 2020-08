Chiara Ferragni in Sardegna con Fedez e Leone, arriva un ospite a sorpresa. «Sarà tutto il mese con noi...». L'influencer più famosa del mondo sta trascorrendo le vacanze in Sardegna con la sua famiglia. Famiglia che però non era ancora al completo, mancando un componente importante.

Ieri, infatti, è arrivata sull'isola anche Matilda, la cagnolina di Chiara Ferragni. La Mati si sta sottoponendo a a un ciclo di radioterapia per sconfiggere un tumore diagnosticato lo scorso giugno. L'influencer ha condiviso con i follower tutto il suo dolore e la sua preoccupazione per la cagnolina.

Ora, dunque Chiara Ferragni è felice di poter condividere le vacanze anche con la "figlia pelosa". «Guardate chi è qui con noi, la Mati. Sarà qui per tutto il mese...», esclama sulle stories di Instagram. E i fan sono con lei: «Forza Mati».

Ultimo aggiornamento: 11:24

