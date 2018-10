Chiara Ferragni prepara le valigie: ecco il suo super guardaroba. E per le scarpe..

Martedì 2 Ottobre 2018, 16:46 - Ultimo aggiornamento: 02-10-2018 17:39

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Chiara Ferragni pronta per la partenza prepara le valigie e mostra il suo super guardaroba. Chiara Ferragni, neo moglie di Fedez, fa spola fra Parigi, Milano e l’America, destinazione California, dove abitava e ha acquistato una casa prima di conoscere il suo attuale marito.Ancora indaffarata, Chiara ha preparato una stories dal suo account Instagram in cui mostra lo stato del suo super guardaroba che conta centinaia fra borse, vestiti e soprattutto scarpe.Una rapida inquadratura infatti mostra la stanza adibita a “stoccaggio” calzature completamente stracolma, con la Ferragni molto in dubbio su quale scegliere da mettere in valigia.Poi Chiara Ferragni ha postato anche una foto assieme al piccolo Leo, anche lui super star del social, dichiarando di volerlo impacchettare per portarlo con lei...