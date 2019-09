Chiara Ferragni insultata sui social per l'abito trasparente

Lunedì 2 Settembre 2019, 16:05 - Ultimo aggiornamento: 02-09-2019 16:10

Pioggia di insulti per Chiara Ferragni a causa di una serie di scatti pubblicati su Instagram. L'influencer ha condiviso su Instagram alcune foto con Fedez - scattate in occasione dei festeggiamenti del loro primo anniversario di matrimonio a Portrofino - che la ritraggono con un vestitino un po' troppo trasparente, che lascia intravedere distintamente gli slip. Molti dei follower della Ferragni non si sono lasciati sfuggire l'occasione di sottolineare come l'outfit della fashion blogger fosse, per una volta, leggermente inadeguato.Una fan ha commentato: «Chiara io ti amo ma, detto con affetto, a volte hai un portamento da camionista». C'è invece chi non va troppo per il sottile, definendo l'outfit incriminato «la morte del buon gusto». Molti dei follower si lasciano andare con insulti anche pesanti, come chi scrive: «Ma come sei vestita? Oscena». Un passo falso in tema di abbigliamento ci può stare, ma quando si tratta di Chiara Ferragni il popolo dei social non perdona.