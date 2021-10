Chiara Ferragni, la figlia Vittoria torna a casa dall'ospedale. La gioia di Fedez su Instagram

Torna a casa dall'ospedale Vittoria Ferragni Lucia: la figlia di Fedez e Chiara Ferragni era stata ricoverata qualche giorno fa. Il lieto annuncio è stato dato da papà Fedez, il quale ha condiviso una story su Instagram che ritrae la bimba sorridente sul passeggino, con la scritta "Si torna a casa".

APPROFONDIMENTI IL POST Chiara Ferragni e Fedez, su Instagram: «Vittoria vi ringrazia... SU INSTAGRAM Chiara Ferragni, come sta Vittoria. E lei spiega: «Mi sono... ALLARME Chiara Ferragni, cos'è il virus respiratorio che ha...

Chiara Ferragni, il virus sinciziale non dà tregua alla piccola Vittoria: «Non respira al 100%»

Chiara Ferragni, cos'è il virus respiratorio che ha colpito la figlia. I pediatri: «Ci sarà aumento esponenziale»

Il miglioramento

La piccola, di soli sette mesi, era finita prima al pronto soccorso e poi in ospedale a causa delle complicazioni dovute al Virus Respiratorio Sinciziale (RSV), che in questi giorni sta colpendo un numero molto alto di bambini. I genitori per stare al suo fianco erano stati assenti dai social per qualche giorno. Chiara Ferragni, nell'ultimo aggiornamento Instagram sulle condizioni di salute di Vittoria, si era rivolta direttamente ai follower: «Ragazzi, qualcuno di voi ha avuto esperienze di Virus Rsv su bimbi con meno di un anno?». E poi aveva aggiunto: «Vitto sta molto meglio, ma il suo respiro non è tornato al 100%».

Virus sinciziale, boom di contagi fra i bambini: ecco i sintomi. «Quest'anno casi più gravi»

Cos'è il Virus Respiratorio Sinciziale

Si tratta di un virus che arriva tutti gli anni in Italia in autunno, ma che quest'anno sembra aver subito una particolare recrudescenza a causa dell'allentamento delle misure anti-Covid. Anche Roberto Burioni ne ha parlato su Twitter, commentando la testimonianza di Chiara Ferragni e Fedez: «Tutti gli anni in autunno arriva il Virus Respiratorio Sinciziale (RSV) che riempie i reparti di pediatria costituisce un pericolo non indifferente per i bambini più deboli. Purtroppo contro il virus (scoperto negli anni 50) non abbiamo ancora un vaccini efficace».

Virus sinciziale (RSV), da Vittoria (figlia di Fedez e Ferragni) l'allarme ai bimbi. Burioni: «Il vaccino non c'è»