Chiara Ferragni confessa tutto: «Avevo il cuore spezzato. Non sono perfetta, non lo sarò mai»

Chiara Ferrragni si racconta su Instagram: «Avevo il cuore spezzato. Non sono perfetta, non lo sarò mai». La Ferragni ci ha abituati a conoscere ogni dettaglio della sua vita e oggi, invista del rientro a casa, ha pubblicato un lungo post molto riflessivo in cui fa un bilancio della sua vita.Vacanze agli sgoccioli per Chiara Ferragni. L'imprenditrice digitale si sta godendo le ultime ore di relax insieme al marito Fedez e al piccolo Leone, prima di immergersi nella sua vita lavorativa frenetica. Poco fa sui social ha voluto condividere con i propri follower i proprio pensieri e il suo attuale stato d'animo. Nel lungo post scritto in inglese, la Ferragni ha fatto un bilancio della sua vita raccontando i momenti in cui è stata particolarmente giù, fino alla rinascita con l'arrivo dell'amore. Ecco che cosa ha scritto: «Oggi è il mio ultimo giorno di ferie e c'è sempre quella sensazione agrodolce che mi tiene compagnia: sono super entusiasta di tornare al lavoro e per per la premiere di Chiara Ferragni Umposted ma anche triste quando qualcosa di straordinario come il tempo passato insieme alle persone che amo. Ho pensato quindi alle scorse estati e alla donna che sono diventata oggi. Se segui le mie storie, probabilmente vedrai quanto sono ossessionato dal ricordare il passato, quindi eccoci qui Cosa stavo facendo il 22 agosto 2016, 2017 e 2018? L'estate 2016 è stata una delle più difficili e allo stesso tempo più felice della mia vita. Ero single e con il cuore spezzato, sono partita da me stesso e dai miei amici e ho programmato un mese di viaggio negli Hamptons, a Cuba, a Tulum e alle Hawaii. Per la prima volta nella mia vita ho imparato che potevo davvero essere felice da solo, senza il bisogno di nessun altro. Ero sollevato e così eccitata per la vita e per quello che sarebbe potuto succedere. E poi è arrivato Fedez, con il nostro primo appuntamento il 5 settembre che ha cambiato tutto per sempre. L'estate 2017 riguardava la mia gravidanza: all'inizio di agosto abbiamo scoperto che ero incinta di un mese ed è stata la sensazione migliore ma anche la più spaventosa. Ero pronta? Fede e io saremo buoni genitori? Anche mantenere il segreto è stato molto difficile, e pensando a quel primo mese a Los Angeles, mi piacerebbe poter abbracciare la giovane Chiara e dirle che farà cose fantastiche. L'estate 2018 è stata per la prima volta una famiglia e la pianificazione del nostro matrimonio il 1 ° settembre: ero super eccitata ma non avrei mai immaginato che quel giorno sarebbe stato uno dei più emozionanti della mia vita. Ieri ho pianto guardando il video del matrimonio con Leo, pazzo di ciò che l'amore fa 💘 L'estate 2019 è stata incentrata sull'equilibrio: tra la mia vita lavorativa e la vita personale, tra la mia vita romantica e familiare, tra l'anima della mia adolescenza e la mia mente cresciuta. Mi sento più benedetta di quanto abbia mai provato e quindi in pace con me stessa: non sono perfetta, non lo sarò mai, ma mirerò sempre ad essere la migliore Chiara che posso essere ❤️ Grazie estati della mia vita per alcuni dei migliori ricordi».