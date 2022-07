Chiara Nasti, il dilemma della cintura in auto in gravidanza: «La metto o no? Una volta ho avuto un incidente»

Dopo avere costatato alla 22esima settimana che «effettivamente sto ingrassando», Chiara Nasti si ritrova a fare i conti con il pancione e con i dilemmi da gravidanza. L'influencer, incinta al quinto mese del calciatore della Lazio Mattia Zaccagni, ha espresso ai suoi fan alcuni dubbi sull'uso della cintura in auto.

APPROFONDIMENTI LA POLEMICA Chiara Nasti, un hater la attacca sui social: «Hai il seno di... BUFERA SOCIAL Chiara Nasti e la gravidanza, scoppia una nuova polemica:... BUFERA Chiara Nasti, ancora polemiche: stavolta sull'outfit con i...

Francesco Totti, silenzio che fa rumore dopo le voci su Noemi Bocchi e la figlia Isabel: le prossime mosse

Chiara Nasti e il dilemma della cintura in auto in gravidanza: «La metto o no?»

«Mi dite qualcosa in merito? Io la metto sempre… perché l’idea di non averla non mi fa sentire sicura» spiega la Nasti, prima di raccontare uno spiacevole episodio accaduto di recente in macchina. «Mezza volta che ho provato perché avevo dei crampi ho avuto un incidente e sono dovuta correre al pronto soccorso».

Un fatto grave, di cui ancora non aveva parlato, ma che per fortuna non ha avuto conseguenze né su di lei né sul bimbo che porta in grembo. Di certo lo spavento è servito da lezione perché ora, a dispetto dei messaggi di alcuni follower, allaccia sempre la cintura quando deve spostarsi in auto.