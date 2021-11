Gf Vip, Chiara Nasti si scaglia contro il reality: «È da sfigati, non lo farei mai». Poi spuntano le foto del provino

Il Gf Vip può piacere o no, ma certamente il programma fa gola a molti che nel mondo dello spettacolo vorrebbero far carriera. Il reality interessa anche a chi in realtà fa finta di sdegnarlo. E questo sembrerebbe essere proprio il caso di Chiara Nasti. L'influencer infatti dopo essere stata scartata dal cast del programma si è scagliata contro il Grande Fratello Vip con snobbismo verso i partecipanti. Peccato che ora la "verità" (svelata da Dagospia) pare essere venuta a galla. Chiara, dal profilo da quasi 2 milioni di follower con all'attivo diverse liason con personaggi famosi e una partecipazione durata solo 7 giorni all'Isola dei Famosi, sembra essere caduta nella sua stessa tela. Aveva lasciato i profili social per qualche tempo la fashion blogger e il suo ritorno fa già chiacchierare. Qualche giorno fa infatti un fan le ha chiesto, nel box domande delle storie instagram «Faresti il Gf Vip?», la risposta dell'influencer è stata immediata e secca: «Se diventerò una concorrente? Non sono per quelle robe lì. Lo trovo da sfi**ti, ognuno vede le cose a modo proprio. Mai comunque».

Chiara Nasti contro Gf Vip, la verità

Peccato però che Dagospia abbia mostrato le foto dell'influencer durante il provino per entrare nel "clan" dei vipponi scelti da Alfonso Signorini. Pare infatti che tre mesi fa la fashion blogger si è messa in fila e bbia sostenuto un provino proprio per partecipare al reality di Canale 5. «La verità? E' stata scartata». Queste le aprole che si leggono sul portale. I follower sono rimasti interdetti perchè ricordano benissimo la Nasti all'Isola (che sempre di reality si tratta) e soprattutto non dimenticano della partecipazione della sorella Angela, una delle al trono di Uomini e Donne nel 2018.