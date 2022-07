Chiara Nasti, ancora polemiche: stavolta sull'outfit con i pantaloni sbottonati. «Jeans premaman? Mettili te»

Chiara Nasti sempre più nella bufera delle polemiche. Dopo il grande polverone sul gamberetto di Zaniolo e le donne che svaccano in gravidanza, l’influencer napoletana è al centro dei commenti dei follower per l’abbigliamento che sfoggia durante la sua dolce attesa. Top corti che evidenziano la pancia che cresce giorno dopo giorno e jeans attillati, spesso lasciati con la zip sbottonata. «Esistono i jeans premaman, lo sai? Su H&M a 29.90 euro» ha commentato ironicamente un follower. Secca la risposta di Chiara Nasti: «Mettili te. Non sono di mio gusto».

Tra gli altri commenti, stavolta più soft: «Sei una bellissima ragazza, ma solo io quando aspettavo i miei tesori amavo vestirmi premaman con quei vestiti belli, colorati e ampi? Non so, mi sembrava in qualche modo di proteggerli. Non è assolutamente una critica. Ognuno si veste come ritiene opportuno». E così, l'influencer ha chiarito: «Amo da morire vestire stretta per avere la forma del pancione o mettere top dove lo si vede completamente. Mi piace troppo avere il pancino. Anche se allo stesso tempo vorrei già partorire che ho un male alla schiena allucinante».

Il parto di Nasti è previsto per il prossimo novembre. Ancora incerto se partorirà a Roma, dove vive il compagno Mattia Zaccagni (calciatore della Lazio), o Napoli, dove l’influencer è nata e cresciuta. Fino a qualche mese fa l’ex naufraga dell’Isola dei Famosi faceva la spola tra le due città.

Segreto anche sul nome del bebè, se non che inizierà con la lettera P. Al momento la coppia non ha svelato se dopo l’arrivo del primogenito convolerà anche a nozze. In passato Chiara Nasti non ha mai nascosto il sogno di sfoggiare l’abito bianco.