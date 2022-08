Chiara Nasti si sposa, il video della proposta di Mattia Zaccagni: «Non vedo l'ora di essere tua moglie»

Mattia Zaccagni ha chiesto la mano di Chiara Nasti, lei ha detto di sì. Una romantica proposta di matrimonio a cena in riva al mare, in una location da sogno. L'influencer, incinta del calciatore della Lazio, ha condiviso con i suoi followers il momento emozionante. Zaccagni a fine cena si inginocchia, apre il cofanetto e si rivolge alla bella Nasti con l'anello. Lei si fionda tra le sue braccia e piange commossa mentre lo bacia. Successivamente porge la mano al suo compagno per infilargli il prezioso anello e pronuncia il tanto atteso "Sì".

APPROFONDIMENTI DUBBI Chiara Nasti, il dilemma della cintura in auto in gravidanza:... LA POLEMICA Chiara Nasti, un hater la attacca sui social: «Hai il seno di... BUFERA SOCIAL Chiara Nasti e la gravidanza, scoppia una nuova polemica:...

Il Reel che ha commosso il web

Il video è diventato in poche ore virale, in sottofondo la canzone di Lana Del Rey “Young e Beautiful”. Un momento emozionante che incorona il loro amore. “Non vedo l’ora di essere tua moglie”, ha confessato infine Chiara. Sicuramente il matrimonio sarà fissato dopo la nascita del bimbo che la Nasti porta in grembo, il parto è previsto a novembre. Il nome del bambino è già stato scelto dalla coppia, che per il momento non ha intenzione di rivelarlo. Congratulazioni ai futuri sposi e genitori.