Chiara Nasti è tornata: «Ho fatto tanta meditazione», racconta ai fan

Nasti's back. Chiara Nasti, ovviamente: la principessa delle influencer nostrane, che a soli 23 anni può già vantare quasi due milioni di follower è riapparsa infatti su instagram dopo un mese di assenza.

Il post del ritorno è con il suo micio tigrato: shorts e magliettina, Chiara appare in ottima forma dopo la vacanza estiva e soprattutto, come lei stessa racconta nelle sue prime stories, dopo essere stata seguita da un mental coach.

APPROFONDIMENTI FIOCCO ROSA MotoGP Silverstone, Valentino Rossi: «Avrei preferito un... PRESTO MAMMA Francesca Sofia Novello mostra il pancino durante la vacanza in barca... CHE PAURA! Eva Henger ricoverata d'urgenza dopo un malore al centro... SU INSTAGRAM Ilary Blasi in splendida forma in bikini a Sabaudia, lo scatto sui... IL GOSSIP Chiara Ferragni e Fedez a Capri, cena in limonaia da Paolino con un...

«Vi sono mancata un pochino? O mi amano o mi odiano, questo lo so, per cui a chi sarò mancata da morire e a chi per niente», ha esordito Chiara per poi lasciarsi andare ad una inedita confessione: «Ho passato un periodo di forte stres - ha spiegato - tutto mi è iniziato con attacchi d'ansia: non riuscivo a stare con moltissime persone e poi avevo attacchi di panico. Sono stata per un periodo molto giù, un momento che è andato a migliorare perchè mi sono fatta aiutare, ma non da uno psicologo. Ho fatto tanta medtazione - continua - e questo mi ha aiutato perché capire che una persiona ha bisogno d'aiuto è già un passo imporante. Io mi sono fatta aiutare ed è stato bello perché ci sono pochi momenti in cu riesco a rilassarmi, quei momnti sono stati super speciali perché non sono una persona che si rilassa: non ci riesco proprio, devo stare sempre a mille, non ce la faccio a star ferma. Ce l'ho fatta anche parlando dei miei problemi, mi ha aiutato tantissimo e ad oggi penso di essere a buon punto. Ma sono partita che stavo veramente male e mi costa tanto ammetterlo, peché sono una persona positiva e quindi non capivo perché fosse capitato proprio a me. Ci sono stati giorni in cui non avevo voglia di vedere nessuno, nemmeno di prepararmi. Questi periodi arrivano per tutti, ma sono molto molto migliorata e con calma vi racconterò tutto».