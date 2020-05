Christian De Sica, ritorno alla normalità: cena “spensierata” nella Trattoria della Barchetta

Serata in allegria per Christian De Sica. Dopo essere rimasto a casa come tutti gli italiani per la Fase Uno della lotta al coronavirus, l’attore, regista, comico e conduttore si è concesso una cena nella Trattoria della Barchetta, nella Capitale, dispensando come sempre buonumore.



Appena possibile Christian si è goduto la libertà con una cena spensierata in famiglia, fra sorrisi e buon cibo. Nel locale ha anche incontrato due amici del mondo dello spettacolo, Claudia Gerini e Federico Zampaglione, a loro volta a cena assieme a degli amici e si è goduto la musica che lui ha gentilmente offerto imbracciando la chitarra ed esibendosi per gli ospiti.

Una serata di sorrisi che si conclusa con l’uscita dal locale, dove Christian è stato riconosciuto dai fan, per poi fare ritorno a casa. L’attore è sposato dal 1980 con Silvia Verdone, sorella di Carlo, dalla quale ha avuto due figli: Brando, che seguendo le orme di famiglia è diventato regista, e Maria Rosa, di professione stilista

Ultimo aggiornamento: 17:10

