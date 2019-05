Christian Vieri al mare a Miami, papà rilassato sotto al sole con la pancetta

Giovedì 23 Maggio 2019, 17:29 - Ultimo aggiornamento: 23-05-2019 18:34

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per, diventato di recente papà, sono iniziate le vacanze e l’ex calciatore assieme alla sua famiglia sta trascorrendo il periodo Estivo a Miami, dove abita da anni. Bobo infatti ha conosciuto lo scorso anno l’ex velina Costanza Caracciolo e dopo poco è nata la loro prima figlia, Stella. Un matrimonio in comune a Milano dove c’erano soltanto loro due e poi la decisione di partire per la Florida, dove hanno intenzione di trascorrere gran parte dell’anno.Approfittando del sole Bobo ha deciso di trascorre una giornata sulle spiaggia Vip di Miami, dove ha trascorso la giornata, fotografato da “Chi”, assieme ad alcuni amici fra cui l’attrice Maria Shaefer.Complice il caldo, Christian si è diretto verso il mare sfoggiando un fisico un po’ rilassato, con un po’ diin vista. Sul fatto comunque ha scherzato diverse volte anche lui sui social e con l’estate e le numerose partitelle a pallone tornerà sicuramente tornerà alla sua forma migliore.