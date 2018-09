«Ci hai provato con mio marito», giornalista tv frattura il cranio all'amica e collega

Sabato 1 Settembre 2018, 21:08 - Ultimo aggiornamento: 01-09-2018 21:29

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una vera e propria rissa tra colleghe, finita con una delle due protagoniste lasciata in terra sanguinante col. Per moltiederano anche grandi amiche a giudicare dalle tante foto insieme pubblicate sui social network.del tg americano sul canale americano WSAZ, si occupavano della lettura delle previsioni meteo. A scatenare la rabbia di Chelsea Ambriz è stata la gelosia. «Ci hai provato con mio marito», le ha urlato in un locale dove si erano incontrate, ne è nata così una colluttazione con Erica Bievens che ha avuto decisamente la peggio.Una rissa avvenuta davanti agli occhi dei clienti del locale, nella città di Huntington, sorpresi soprattutto per la popolarità delle due meteorologhe. La Ambriz ha poi lasciato in terra la collega con il cranio fratturato e il sangue che le usciva dall'orecchio per la rottura del timpano. Chelsea è stata denunciata dalla collega per la violenta aggressione.