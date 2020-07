Cinema America, Conte a sorpresa alla serata inaugurale: seduto per terra con la compagna Olivia

Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte è arrivato a sorpresa alla serata inaugurale dell'arena dei ragazzi del Cinema America al quartiere Trastevere a Roma.

Stasera è prevista la programmazione del film «La Bella Vita», opera prima di Paolo Virzì è tra il pubblico oltre al regista anche Sabrina Ferilli, Claudio Bigagli e Massimo Ghini. La piazza è molto partecipata, ma nel rispetto delle prescrizioni sul distanziamento sociale imposte dall'emergenza Coronavirus.







Conte si è seduto per terra in mezzo alla gente con la compagna Olivia Paladino dispiegando a beneficio dei fotografi una maglietta con la scritta del cinema America. Le immagini in un video su Twitter del Piccolo America, che apre stasera la rassegna 'Il cinema in piazzà.