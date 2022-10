Ciro Immobile, è nato il quarto figlio con Jessica Melena: «Benvenuto Andrea»

Ciro Immobile diventa per la quarta volta papà. È nato il quarto figlio, come riportato dal calciatore della Lazio sul suo profilo instagram. «La famiglia si allarga - si legge nella disascalia del post -. In una giornata piena di emozioni, il regalo più bello me lo hai fatto tu Jessica Melena (ndr, la moglie) vera campionessa!!! Benvenuto Andrea, ti amiamo», conclude il goleador biancoceleste.

Come sta Immobile

Non arrivano buone notizie in merito all'infortunio rimediato da Ciro Immobile durante la partita contro l'Udinese. Le sensazioni negative delle ultime ore sono state confermate: l'attaccante ha rimediato una lesione di medio grado a carico del bicipite femorale sinistro. Il suo 2022 calcistico è finito, tornerà in campo direttamente dopo la pausa per i Mondiali.