Ciro Immobile in vacanza in uno stabilimento balneare tra Pescara e Francavilla a Mare. Il campione della Lazio è stato subito intercettato dai bagnanti ed è scattata la corsa al selfie. Nella foto con una mamma e una piccola fans che hanno posato accanto al calciatore. Immobile, che da sempre frequenta le spiagge abruzzesi, non si è sottratto alle richieste dei fan e per tutta la mattinata è stato un via vai tra foto e autografi.