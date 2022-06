Ciro Priello dei The Jackal si è sposato: il matrimonio con Maura Iandoli sui colli casertani

Ciro Priello, attore e youtuber tra i fondatori del gruppo comico The Jackal, ha sposato Maura Iandoli sabato 18 giugno nella splendida cornice della tenuta Colle Rajano di Ruviano, sui colli casertani. La relazione tra le due star dei social ha radici profonde e nel 2016 il loro rapporto si è rafforzato con la nascita della figlia, Anna. Priello aveva annunciato la data della celebrazione nello scorso novembre, durante una puntata del programma televisivo “Tale e quale show” di cui è stato concorrente.

«Il giorno che ricorderò per tutta la vita»: così il comico vincitore della prima edizione di “LOL - Chi ride è fuori” ha descritto sui social l'unione con la compagna. «Credo che la felicità sia proprio questa», ha risposto lei in uno dei tanti scatti postati su Instagram.

Numerosi i personaggi dello spettacolo che hanno voluto fare gli auguri agli sposi: dal volto di “Gomorra” Salvatore Esposito ad Aka7even fino a Frank Matano, passando per gli altri membri dei The Jackal come Aurora Leone, mentre Fabio Balsamo ha indossato le vesti del celebrante del matrimonio.