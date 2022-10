Clarissa Marchese è incinta: «Sono stati tre mesi complicati ma presto saremo in quattro»

Cicogna in arrivo per Clarissa Marchese. L'ex tronista di Uomini e Donne e il compagno Federico Gregucci aspettano il secondo bimbo. Il sospetto dei fan sulla presunta gravidanza era più che corretto, ma solo oggi è arrivato l'annuncio ufficiale con un post pubblicato su Instagram con a corredo una dolce dedica: «Più che felici, adesso in 4».

L'annuncio ufficiale

L'ex Miss Italia ha condiviso sulla piattaforma social un dolce scatto che la ritrae in compagnia del compagno che le bacia il pancino e della primogenita Arya, nata l'11 marzo del 2020 a Miami. La famiglia ora si allarga e la notizia del bebè in arrivo ha reso felici tutti i fan, che si sono congratulati sotto al post.

Poco dopo, mamma Clarissa ha parlato della gravidanza sulle storie Instagram: «La famiglia si allarga, presto saremo in quattro e siamo stra felici. Diciamo che molti di voi l'avevano intuito ed è stata una sorpresa per molti e non per tutti. Abbiamo voluto aspettare i 3 mesi e fare tutte le visite e oggi ci sembrava il momento giusto per darvi questa notizia».

Poi ha svelato il motivo per cui si è assentata dai social in questi mesi: «Questa gravidanza mi sta levando dieci anni di salute, non me l'aspettavo. Il mio unico termine di paragone era la gravidanza di Arya, ed è stata perfetta. In questa gravidanza dal primo giorno ho iniziato a stare male e continuo ad avere tanti fastidi. Questi tre mesi sono stati complicati ma adesso piano piano vedo la luce in fondo al tunnel», ha raccontato col sorriso.