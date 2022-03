Claudia Gerini, l'attrice orgogliosa della figlia Rosa: «Frequenterà il college a NYU. Brava amore mio»

«Mia figlia Rosa frequenterà il college a NYU»: sono le parole di Claudia Gerini che, da madre, rende pubblico il suo orgoglio per il traguardo raggiunto dalla figlia Rosa. Su Instagram, l'attrice ha pubblicato un post dove ha reso moto ai follower che sua figlia ha superato il test per accedere alla New York University. «Sei la mia grande, immensa, soddisfazione, sei la mia dolce e forte guerriera» scrive Claudia.

«Brava amore mio! Complimenti per questo successo!» continua la Gerini con una sfilza di cuori per sua figlia che si appresta ad iniziare un'avventura importante nel prestigioso college oltre oceano.