Claudia Gerini tradita da Simon Clementi? L'attrice spiega la verità sui social

Le foto del suo storico compagno Simon Clementi a Formentera insieme ad un'altra donna avevano subito fatto pensare ad un tradimento paparazzato. E invece dopo gli scatti pubblicati da Diva e Donna, è stata la stessa Claudia Gerini a fare chiarezza su Instagram raccontando la verità della love story.

La foto di Simon Clementi

«Claudia Gerini: addio Simon e lui si consola con un'altra. A Formentera con Fabrizia» era il titolo sulla copertina del settimanale. Già all'interno della rivista venivano però raccontati i retroscena della coppia, il cui amore era già al capolinea. Nessun tradimento quindi, ma solo il segnale di una relazione chiusa. Ed è stata la stessa attrice nelle scorse ore a postare una storia sui social per chiarire la vicenda.

Claudia Gerini e la rottura con Simon Clementi

«Nessuno ha beccato nessuno, nessuno ha tradito. Semplicemente io e Simon abbiamo scelto di non essere più una coppia. Rimanendo amici». Così Claudia Gerini su Instagram ha risposto ai rumors del presunto tradimento, che altro non era che una nuova relazione dell'ormai ex compagno Simon Clementi, confermando di essere tornata single.