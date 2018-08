Claudia Schiffer sbarca a Castellammare, passeggiata in centro

Domenica 26 Agosto 2018, 11:05

La top model tedesca Claudia Schiffer sbarca allo Stabia Main Port di Castellammare e trascorre il sabato sera sul lugomare stabiese. Increduli decine di passanti hanno visto la modella passeggiare in riva al mare, sedersi al Lounge Bar Banchina Alessandro (in foto con Arianna Esposito la proprietaria del locale).La Schiffer era arrivata nella darsena stabiese a bordo di un mega yacht ancorato all'interno del porto commercile, che si trova nel cuore della città e che da alcuni anni garantisce assistenza e ormeggi per imbarcazioni di lusso grazie allo Stabia Main Port. Domenica è atteso l'arrivo anche del pilota di Formula 1 Lance Stroll. Il canadese che guida una Williams dopo il Gp di Gran Bretagna è atteso sul suo yacht già ormeggiato a Castellammare. Stroll assieme al padre Lawrence, magnate della moda e appassionato di Formula 1, è proprietario del Faith un'imbarcazione di 62 metri super lusso.L'estate dei Vip a Castellammare non conosce sosta e dopo l'arrivo del primo ministro libanese e di imprenditori americani che nelle scorse settimane hanno ravvivato anche l'economia cittadina con shopping e cene sulla terra ferma, oltre che gite sul Faito, ora lo Stabia Main Port dedica il weekend alla top model tedesca e al pilota di Formula 1.