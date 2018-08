Eterna Claudia Schiffer, così Palinuro celebra il compleanno della diva

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Mercoledì 29 Agosto 2018, 12:04

Ha scelto la spiaggia del Buondormire a Palinuro per festeggiare il suo compleanno. Claudia Schiffer, la modella più amata degli anni 90 ha spento le candeline al chiaro di luna nella splendida baia della costiera Cilentana dove è approdata a bordo di uno yacht. Ad accompagnarla il marito, i figli e alcuni amici. Il Buondormire di giorno affollato da bagnanti e visitatori, di sera si trasforma in un luogo esclusivo e riservato a pochi. In abito bianco e una ghirlanda di fiori tra i capelli, con la classe e l'eleganza che l'ha sempre contraddistinta, la Schiffer è scesa sulla spiaggia per una cena blindata, lontana da occhi indiscreti. Il tutto curato nei minimi dettagli dai padroni di casa Felice e Maria Francesca Merola. Gli ospiti, una quindicina in tutto, hanno apprezzato i piatti a base di pesce. La cena è stata arricchita con i prodotti tipici del Cilento, fichi, formaggi e mozzarella. La Schiffer è stata particolarmente interessata al vino Santa Sofia prodotto dal vigneto sovrastante la Spiaggia del Buondormire.Non è mancata la sorpresa finale. La torta con le candeline è arrivata via mare, in barca a remi sulle note di O sole mio. La bionda modella, la cui bellezza ha consentito di posare in carriera su oltre 700 copertine non ha nascosto l'emozione. Un abbraccio ai figli e poi ringraziamenti a tutto lo staff del Buondormire. A fine serata fuochi d'artificio, poi prima di tornare a bordo dello yacht non si è sottratta a foto e selfie. Arrivata da Capri ha proseguito verso Sud.