Claudio Amendola e Francesca Neri stanno divorziando? L'attore fa chiarezza: «Ecco come stanno le cose. Non so...»

Claudia Amendola in crisi con sua moglie Francesca Neri? Nelle ultime settimane si erano rincorse diverse voci che raccontavano di una presunta rottura della coppia, con divorzio in vista. Nessuno dei due diretti interessati aveva fatto pubblicamente chiarezza, fino a oggi. A raccontare la verità dei fatti è stato l'attore: «Non è assolutamente vero, per carità. Non capisco chi possa avere messo in circolazione una voce del genere. Vi prego, non scherziamo», ha detto Amendola a DiPiùTv. Nessuna rottura dunque, l'amore tra i due prosegue.

APPROFONDIMENTI GOSSIP Ilary Blasi in Alto Adige con un accompagnatore misterioso: sui... LA BOMBA «Noemi Bocchi incinta di Totti»: l'ultima... PIOGGIA DI POLEMICHE Kanye West, la reazione social alla rottura tra Kim Kardashian...

Amendola e Neri, come stanno le cose

Claudio Amendola e Francesca Neri stanno insieme da 25 anni. I due non sono mai stati molto sotto i riflettori. Recentemente l'attrice è stata in televisione per parlare della sua patologia e del libro che ha scritto raccontando quei momenti, ha sottolineato quanto il marito fosse stato per lei importante: «Quando vedevo in lui la difficoltà, l'inadeguatezza, l'impotenza, soffrivo ancora di più e allora pensavo che, allontanandolo, avrei evitato almeno il suo dolore. Ma Claudio è sempre rimasto. Con tanti momenti di crisi, giornate durissime, litigi. Però c'è sempre stato. Claudio mi ha salvato». La presunta rottura era stata svelata da Dagospia, che aveva parlato in una donna che aveva fatto perdere la testa ad Amendola.