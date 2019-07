Venerdì 12 Luglio 2019, 22:29

MASSA LUBRENSE - Ha scelto la Campania per festeggiare il suo 47esimo compleanno. E per confermare, qualora ce ne fosse bisogno, il suo amore per Joe Manganiello, l'attore con il quale è sposata da novembre 2015. Sofia Vergara appare più bella, felice e innamorata che mai nelle foto della sua vacanza tra la penisola sorrentina, Capri e la costiera amalfitana pubblicate nelle ultime ore sui social network.La modella e attrice colombiana (ma naturalizzata americana), nota soprattutto per aver interpretato il personaggio di Gloria Delgado Pritchett nella serie tv "Modern Family" e per aver posato per Maxim nel 2008, si è concessa un lungo soggiorno nelle località turistiche più gettonate della Campania. Immancabile il giro in barca nelle acque di Capri, con tanto di foto con i Faraglioni alle spalle, e il pranzo-gourmet sulle palafitte del ristorante "Lo Scoglio" di Marina del Cantone, rifugio di tanti personaggi del jet-set internazionale soprattutto durante il periodo estivo. Al suo fianco il 42enne Joe Manganiello, nel 2010 inserito "tra gli uomini più sexy del pianeta" dalla rivista "People" prima di essere incoronato, quattro anni più tardi, "uomo single più sexy al mondo".All'epoca Manganiello non era ancora sposato con Sofia Vergara che, dal canto suo, vanta anche altri record. Nel 2012 "Forbes" l'ha inserita tra le cento celebrità più potenti al mondo con 19 milioni di dollari guadagnati tra maggio 2011 e maggio 2012. Nel 2012 Vergara ha occupato la prima posizione della lista di "Forbes" per quanto riguarda le attrici più pagate della televisione, posizione confermata anche nel 2013. Insomma, Sofia e Joe sono sicuramente belli, famosi, innamorati e... ricchi. Il che non guasta mai.