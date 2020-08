Giuseppe Conte e la compagna Olivia al mare: le foto in costume delle loro vacanze al Circeo

Una foto romantica al mare con lo sguardo rivolto all'orizzonte: sono le istantanee delle vacanze del premier Conte e della compagna Olivia Paladino pubblicate sul magazine Diva e donna, in edicola mercoledì.

Giuseppe Conte, weekend d'amore nel Gargano con la compagna Olivia Foto

La coppia soggiornava all’Hotel Punta Rossa di San Felice Circeo. Vederli insieme è cosa abbastanza rara. La "first lady", figlia di Cesare Paladino, imprenditore nel campo alberghiero (suo è l'Hotel Plaza, a Roma) e dell'attrice svedese Ewa Aulin, ha una figlia di 12 anni, Eva. Anche Giuseppe Conte ha un figlio di 12 anni, Niccolò, avuto con la ex compagna Valentina Fico. Eccoli mentre prendono il sole entrambi in splendida forma: il premier sfoggia un costuume azzurro e un fisico inviadibile. Non proprio abbronzatissimo (ma visti gli impegni istituzionali è capibile). Elegante anche Olivia in costume intero sempre azzurro. Coordinati e affiatati.

Ultimo aggiornamento: 19:29

