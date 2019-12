L'amore eterno esiste: coppia festeggia gli 80 anni di matrimonio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sommando le loro età contano in totale 211 anni, Charlotte Curtis e John Henderson sono la coppia di sposi più longeva del mondo, un risultato che gli ha fatto guadagnare un record da Guinness. Nonostante siano stati insieme per più di otto decenni, Charlotte e John non sono, comunque, il matrimonio più lungo della storia. Il titolo, infatti, appartiene ha un'altra coppia formata da Zelmyra e Herbert Fisher che è rimasta insieme per 86 anni e 290 giorni.Charlotte e John hanno rispettivamente 105 e 106 anni, si incontrarono nel 1934 durante una lezione all'Università del Texas e da allora non si sono più lasciati. «Ci sono voluti cinque anni per decidere che voleva sposarsi», ha raccontato la donna alla stampa locale. Alla fine, la coppia si è unita in matrimonio nel 1939, in una cerimonia con solo due invitati.Alla domanda qual è il segreto della loro unione, entrambi hanno detto che la chiave del successo è la moderazione: mangiano bene, non bevono molto e John si allena quasi ogni giorno. Tranne la perdita dell'udito occasionale, entrambi godono di buona salute. La coppia non ha mai avuto figli.