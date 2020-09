Corinne Clery, fisico esplosivo a settant'anni: «A volte faccio il bagno nuda in piscina!»

Corinne Clery è tornata single da poco e a settanta anni confessa di non avere timori a mettere in mostra il proprio corpo, facendo anche il bagno nuda. Effettivamente l’attrice, diventata icona sexy con il film “Histoire d’O” sfoggia ancora un fisico invidiabile: «Sono in forma per merito della mia positività e della mia grande voglia di vivere».

Il “segreto” sembra essere sempre lo stesso («Mi godo la vita, però mangio sano e faccio il lavoro che amo») e il suo stile di vita l’aiuta ad avere un ottimo rapporto col suo corpo: «Sì – ha confessato a “DiPiù” - a volte faccio il bagno nuda in piscina! E comunque indosso il costume senza problemi. L'importante è non essere mai fuori luogo anche e soprattutto alla mia età».

Ha da poco messo fine alla sua lunga relazione con Angelo Costabile, 38 anni di differenza, con cui aveva partecipato anche a una divertente edizione di “Pechino Express”. L’ex però non le manca: «Assolutamente no! Sto bene così, per carità. Mi dedico a me stessa e al lavoro: adesso vivo in campagna, fuori Roma. Se mi innamorassi, dovrebbe, essere qualcosa di importante e straordinario. Ma non cerco niente ora».

Dal punto di vista professionale a breve al rivedremo sul grande schermo e riprenderà gli impegni teatrali sospesi per via del coronavirus: «Riprenderò, dopo la tournée interrotta per il Covid, lo spettacolo “Sul lago dorato”, con Gianfranco D'Angelo e la mia grande amica Marina Fiordaliso».

