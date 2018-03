Corona, Silvia Provvedi: «Fabrizio mi ha chiesto di sposarlo, Nina Moric non sa quello che dice»

Venerdì 9 Marzo 2018, 13:45 - Ultimo aggiornamento: 09-03-2018 13:50

«Il matrimonio? Non c'è stata una vera e propria proposta, ma ci sarà. Fabrizio me l'ha chiesto più volte, durante le lettere che mi scriveva dal carcere. Ora, però, abbiamo deciso di goderci questo momento, abbiamo sofferto troppo negli ultimi tempi». Silvia Provvedi, una delle due gemelle de Le Donatella e fidanzata di Fabrizio Corona, è stata oggi ospite di Federica Panicucci a Mattino Cinque e ha parlato non solo del caso delle presunte violazioni della legge da parte dell'ex fotografo dei vip, ma anche del futuro della coppia e senza risparmiare alcune velenose frecciate all'ex di Corona, Nina Moric.«Non c'è stata alcuna violazione della legge, non è stato Fabrizio a postare quelle cose su Instagram, bensì lo staff che gestisce l'account» - ha spiegato Silvia Provvedi - «Lui sta soffrendo molto questo distacco dalla gente che lo ha sempre sostenuto, vorrebbe ringraziare e parlare a tutta Italia».Parlando del futuro, invece, la cantante ha dichiarato: «Dobbiamo trovare un equilibrio di coppia nei momenti normali, finora l'abbiamo costruito solo nei momenti più difficili. Un figlio? Vedremo, dobbiamo riflettere». Una battuta anche su Carlos, il figlio di Fabrizio e Nina Moric: «Lui e il padre sono molto legati, se la madre continua a parlare così del suo ex, le conseguenze per il bambino potrebbero essere devastanti. Nina Moric non si rende conto di quello che dice».