Fabrizio Corona continua il suo game: la telefonata con la donna del mistero

Torna il game di Corona. Come nelle migliori saghe televisive, c'è sempre un sequel. E stavolta, il sequel è più atteso che mai. Neanche Instagram ha fermato Fabrizio Corona che, dopo essere stato bloccato dalla piattaforma social dopo aver divulgato informazioni private sui retroscena della separazione di Totti e Ilary, ora riemerge. E lo fa dall'account del figlio, attraverso il quale riprende il suo "gioco" che, a detta sua, è il più vero.

Dopo essersi creato un altro profilo "fabriziocoronavero". Fari accesi sul profilo del figlio Carlos dal quale l'ex re dei paparazzi fornisce ai più curiosi dettagli sulla separazioe dell'anno. E' di pochi minuti fa, l'ultimo indizio: una chiamata ad una donna, ma è mistero su chi sia. «Come stai?» chiede Corona alla donna che, in una seconda story risponde: «Le bambine hanno 3 anni e mezzo».

Fabrizio Corona, l'avvocato spiega: «Ecco perché è scomparso da Instagram»

La telefonata con la donna del mistero

«Immagini perchè ti chiamo?» chiede Fabrizio, «Sì... ma non ho voglia proprio di...» risponde la voce femminile. «Ovviamente lo sai no...?». E, infine, le parole di Corona: «No... ma... posso dirti una cosa? il tuo compagno...» si sente nell'ultima story che però viene interrotta lasciando i dubbi su chi sia la persona interlocutrice di Corona.

Sotto lo stories, Corona pubblica la foto di un accendino celeste poggiato sul cruscotto di una macchina e scrive «Immagini perchè ti chiamo????» con diverse emoticon e sotto, una scritta rosso fuoco: «Cazzi vostri».

Cosa vorrà dire? Chi sarà quella donna? Potrebbe essere uno dei tanti tradimenti di Totti, come riportato da Corona giorni fa? O forse una persona vicina a Ilary?

Il gioco, che Corona definisce "verità", continua e appassiona sempre di più: quale sarà la sua tanto decantata verità su Totti e Ilary? Ma soprattutto quando vorrà rivelarla Corona? L'ultima stories riporta proprio questo dettaglio: «Da 100k incomincia con gli scoop» scrive in una story il figlio Carlos. Dunque, bisognerà attendere il numero di follower, per far svelare altre news. Sale l'attesa, la curiosità e la voglia di verità su quella che è divetanto un chiodo fisso per le cronache italiane.