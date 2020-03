Kate Middleton, il tenero messaggio alle mamme durante l'emergenza coronavirus e la foto con Lady Diana

.

rende omaggio a tutteA causa dellaè trascorsasottotono per gli inglesi, proprio come quella per i papà pochi giorni fa. La moglie delha voluto comunque celebrare questo giorno via social con la foto accanto ai suoi figli e uno scatto che ritrae suo marito da bambino insieme aDolcissimo il messaggio che ha pubblicato sua corredo delle immagini.Un pensiero che vuole essere di conforto per quanti, nel Paese e nel mondo, stanno soffrendo per la pandemia. NelSi tratta di una ricorrenza molto amata e sentita, ma che ha risentito della situazione attuale, dei contagi, delle morti e delle restrizioni. Nel primo scatto pubblicato corre felice con sua figlia Charlotte sulle spalle, nel secondo compareinsieme ai figli William ed Harry, seguono un'immagine della madre Carole Middleton con una Kate neonata tra le braccia e un disegno del principino George.«Alle neomamme e a quelle anziane e alle famiglie che oggi stanno insieme e a quelle che sono lontane - pensiamo a tutti voi in questi momenti difficili», si legge sullaAnche la cognata Meghan Markle e il principe Harry, prossimi allahanno voluto rendere omaggio alle mamme: «Non importa in che modo chiami tua madre, in questa festa della mamma nel Regno Unito onoriamo le mamme di tutto il mondo che fanno tantissimo ogni giorno, e ora più di sempre».