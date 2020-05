Fase 2 a Napoli, la ballerina del San Carlo e il capitano del Posillipo si rivedono dopo due mesi: «Finalmente, amore!»

Paride Saccoia e Luisa Ieluzzi, lui pallanuotista e capitano del Posillipo, lei ballerina solista del San Carlo, si rivedranno. Un 'passo a due' post lockdown atteso 56 giorni. «Le porterò una vaschetta del gelato che produce papà e finalmente ci potremo riabbracciare - racconta all'ANSA Saccoia - In quattro anni che stiamo insieme non era mai successo che stessimo lontani tanto tempo. Non ci vediamo dall'8 marzo».



LEGGI ANCHE Melissa Satta e il ritorno con Boateng



«Sono emozionatissima - esclama Luisa - dopo due mesi che ho vissuto blindata a casa rivedrò Paride, ma manterrò comunque le distanze», sorride. L'amore ai tempi del coronavirus si è dovuto reinventare. «In questi due mesi siamo rimasti in contatto con le videochiamate - racconta Paride - un modo per sentirci vicini. Anche se poi in realtà non abitiamo lontanissimi, io a Napoli e lei ad Afragola (comune dell'area nord distante una manciata di chilometri dal capoluogo partenopeo, ndr) ma siamo rimasti bloccati dal lockdown. La quarantena è arrivata proprio mentre eravamo alla ricerca di un appartamento per andare a convivere...».

L'appuntamento è per stasera. Dopo due mesi,, lui pallanuotista e capitano del Posillipo, lei ballerina solista del San Carlo, si rivedranno. Un 'passo a due' post lockdown atteso 56 giorni. «Le porterò una vaschetta del gelato che produce papà e finalmente ci potremo riabbracciare - racconta all'ANSA Saccoia - In quattro anni che stiamo insieme non era mai successo che stessimo lontani tanto tempo. Non ci vediamo dall'8 marzo».«Sono emozionatissima - esclama Luisa - dopo due mesi che ho vissuto blindata a casa rivedrò Paride, ma manterrò comunque le distanze», sorride. L'amore ai tempi del coronavirus si è dovuto reinventare. «In questi due mesi siamo rimasti in contatto con le videochiamate - racconta Paride - un modo per sentirci vicini. Anche se poi in realtà non abitiamo lontanissimi, io a Napoli e lei ad Afragola (comune dell'area nord distante una manciata di chilometri dal capoluogo partenopeo, ndr) ma siamo rimasti bloccati dal lockdown. La quarantena è arrivata proprio mentre eravamo alla ricerca di un appartamento per andare a convivere...».



«Fino a stamattina nemmeno sapevo che stasera ci saremmo rivisti - racconta Saccoia - Luisa me lo ha detto poco fa. C'è ancora una sorta di timore per l'emergenza e grande senso di responsabilità verso i nostri familiari. Dopo tanti giorni in casa uno si deve anche sbloccare e dopo qualche dubbio abbiamo deciso di rivederci». Centrovasca in piscina e commercialista nella vita, la quarantena di Paride Saccoia è stata «soprattutto di lavoro. Quello non è mai mancato in questi due mesi. Ho preso le mie precauzioni, vado allo studio tutti i giorni, sto solo in una stanza e poi mi alleno a casa, in video chiamata con Francesco Postiglione, Fabrizio Buonocore e Mattia Aversa ed anche Luisa si allena con noi. Insieme anche se distanti, un modo per rendere meno pesante la lunga quarantena. Appuntamento fisso alle 18 di ogni giorno per un allenamento tra amici. In piscina per ora non se ne parla. Il Circolo è chiuso e non sappiamo se il campionato riprenderà. Comunque per gli allenamenti dobbiamo aspettare il 18 maggio». Dovrà aspettare a calcare le scene anche Luisa Ieluzzi, la Fata confetto nello Schiaccianoci e Lucia la ballerina di strada nel Don Quijote, gli ultimi due balletti andati in scena al San Carlo. «Avrei dovuto partecipare alla produzione in prima mondiale per il San Carlo di Amadè con le coreografie di Juliano Nunes. E avevo in programma anche dei galà importanti come quello al Parlamento per Carla Fracci che spero siano solo rimandati».

Ultimo aggiornamento: 19:04

© RIPRODUZIONE RISERVATA