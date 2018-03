Costantino Vitagliano si mette a nudo per il calendario hot: «Sì, piaccio ancora!»

Venerdì 9 Marzo 2018, 16:33 - Ultimo aggiornamento: 09-03-2018 17:09

Torna agli onori delle cronache Costantino Vitagliano. L’ex tronista, che ha anche preso parte alla prima edizione del Grande Fratello Vip, si è infatti messo a nudo per il calendario realizzato per My Touch, azienda che produce una crema per le parti intime femminili.Alla soglia dei 44 anni Costantino sfoggia ancora un fisico statuario: «Sì piaccio ancora – ha spiegato a “Novella2000” - quando sono ospite in tv e ci sono i cosiddetti influencer, alla fine del programma, la gente vuole una foto con me».Papà single della piccola Ayla, nata dalla sua passata relazione con Elisa Mariani, torna a parlare dei suoi passati problemi dopo il successo a “Uomini e donne”: «A un certo punto non mi interessava più apparire, ma capire perché stavo così male. Io pensavo di esse invincibile perché, venendo dal nulla, avevo fame e niente, secondo me, poteva fermarmi. Invece ho dovuto fare i conti con la sovraesposizione».«Non a caso, per un periodo mi sono trasferito a Milano Marittima perché ero alla ricerca di serenità. Questo dopo aver lasciato inizialmente l'Italia per andare in Spagna, dove avevo trovato un nuovo mondo. Poi, una volta tornato in Italia, ho conosciuto la madre di mia figlia e quando ho saputo che sarei diventato padre non ho avuto dubbi: sono rimasto nel mio Paese».